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Украина пустит поезда в Германию и Словакию — министр Омелян

Общество

«Укрзализныця» обновит свыше 100 вагонов

Киев, 1 февраля 2019, 12:44 — REGNUM  В 2019 году Украина продолжит укреплять транспортные связи с Европой, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщил 31 января телеканал Громадське.

Министр отметил, что украинские поезда начнут ходить в Берлин и Кошице.

Руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов рассказал, что в 2019 году компания обновит 110 вагонов, из которых большая часть будет «существенно отреставрирована».

Напомним, Владимир Омелян всерьёз рассчитывает внедрить на Украине не существующий высокотехнологический транспорт Hyperloop. Он даже назвал это делом всей своей жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Национальной академии наук Украины признали Hyperloop перспективным проектом, хотя данный транспорт не существует даже в виде рабочего прототипа.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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