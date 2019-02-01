Геймеры смогут сыграть в демо-версию Anthem уже 1 февраля

Оттава, , 12:29 — REGNUM Демо-версия игры Anthem, над которой сейчас работают команды разработчиков BioWare и Motive Studios появится в сети 1 февраля в 17:00 по Гринвичу. Об этом 31 января сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что в отличие от альфа-тестирования, которое разработчик проводил в декабре 2018 года, демо-версия игры будет доступна в течение всех выходных (с 1 по 3 февраля 2019 года), а не в определенных временных интервалах. Поиграть в «демо» Anthem смогут владельцы платформ Xbox One, PS4 и PC. Владельцам консолей необходимо будет иметь аккаунты в сервисах Xbox Live и PS Plus.

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Напомним. Anthem — предстоящая многопользовательская игра в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой часто приходится полагаться на реакцию для достижения целей), в которой геймерам предложат стать пилотамии экзокостюмов «Джавелин» (фрилансерами). Действие игры происходит в постапокалиптическом мире.

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