Цены в Москве повысятся на 4% из-за новых правил грузоперевозок — эксперт

Москва, , 13:33 — REGNUM Новые правила транспортной доставки товаров в центр Москвы могут привести к подорожанию продукции в магазинах минимум от 2% до 4%, считает председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

Как он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM, ужесточение правил по доставке товара в виде ограничения времени въезда и времени разгрузки приведёт к удорожанию затрат на логистику. Торговые сети сразу переложат затраты на поставщика, который, в свою очередь, заложит их в цену продукции.

«По моему мнению, это приведёт к удорожанию товара, делегированного на полку, минимум от 2% до 4%», — отметил он.

Напомним, вступившие в силу 14 января правила усложнили получение разовых пропусков на въезд на территорию столицы. По мнению Каневского, новые положения приведут к снижению предложения на рынке грузоперевозок из-за уменьшения доли малых и средних транспортных компаний, которые как раз и пользовались приобретением разовых пропусков на поставку продукции.

Таким образом, продукцию в центр Москвы будут поставлять в основном крупные транспортные компании, имеющие постоянные пропуска, которые являются более затратными и трудными с точки зрения их получения.

«Как следствие, это тоже повлияет на конечную стоимость товара, так как отсутствие реальной конкуренции негативно влияет на ценообразование. При этом я не считаю, что можно говорить о перебоях в поставке продовольствия в центр города», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники столичных магазинов признались, что цены на продукцию выросли с начала 2019 года.

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