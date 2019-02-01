«Жалко людей — сочувствую врачам»: Цивилёва о состоянии кузбасской больницы

Прокопьевск, Кемеровская область, , 12:23 — REGNUM Глава Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилёва на своей странице в Instagram рассказала о своих впечатлениях от посещения Прокопьевской городской больнице №1. «Жуткое, удручающее зрелище» — так она обозначила существующие в медицинском учреждении проблемы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прокопьевская городская больница № 1. Сюда везут пациентов для оказания неотложной медицинской помощи. Старое, не ремонтированное помещение, с обвалившейся штукатуркой, устаревшей мебелью и оборудованием — жуткое, удручающее зрелище. Жалко людей, которые вынуждены лечиться в таких условиях, сочувствую врачам, которым приходится работать ежедневно в стенах этого «лечебного» учреждения», — написала она.

https://www.instagram.com/p/BtOcoKcD87x/

Цивилёва отметила, что перед новым главным врачом этой больницы Евгением Беловым, которого назначили на эту должность в конце прошлого года, «стоит очень непростая задача восстановить больницу и привести её в надлежащий вид». Она уверила, что региональные и городские власти будут всячески этому содействовать и отметила, что Совет по вопросам попечительства в социальной сфере «не смог остаться в стороне и выделил средства для приобретения четырёх прикроватных мониторов, для слежения за основными функциями жизнедеятельности у тяжёлых пациентов».

Отметим, что совет по вопросам попечительства в социальной сфере был создан в Кемеровской области 30 ноября 2018 года. Его задача — индивидуальная помощь жителям и учреждениям культуры, образования и социальной защиты. В него входят представители органов власти региона, бизнеса и общественных организаций. Возглавила совет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева.

Как сообщало ИА REGNUM, в кемеровских больницах в настоящее время идёт реорганизация. Процесс уже охватил две Калтанские городские больницы (№ 1 и № 2) и Осинниковскую горбольницу — их объединили для «повышения доступности современных видов исследований и консультаций специалистов».

Ранее реформа системы здравоохранения коснулась и других медицинских учреждений города: сейчас деятельность ряда служб выстраивается по вертикальному принципу, создаются многопрофильные медицинские центры.

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