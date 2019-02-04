Бедных в борьбу, мандаты на стол, ливнёвки в концессию: нижегородский обзор

Алёна Скобеева, , 08:00 — REGNUM

Нижегородскую область на прошлой неделе посетил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который провёл в столице региона всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов по снижению уровня бедности в два раза до 2024 года и повышению реальных доходов граждан. Губернатор Глеб Никитин отметил, что «сейчас 9,9% жителей Нижегородской области все еще имеют доход ниже прожиточного минимума» и пообещал приступить «к выработке механизмов, позволяющих максимально выявлять и охватывать государственной помощью малообеспеченные семьи», включив в число этих механизмов не только финансовую помощь, но и помощь в выходе из жизненного кризиса. Топилин же отметил, что прежде всего нужно «составить представление о том, почему та или иная семья попала в сложную жизненную ситуацию», после чего «проанализировать уже имеющиеся меры поддержки», а усилия «должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях».

"Мы должны в течение полугода определить портрет семьи для оказания дальнейшей помощи», — резюмировал министр.

Борьба с бедностью — не единственный пилотный проект, в котором участвует Нижегородская область. На областном заводе 70-летия Победы работает Центр оценки квалификаций. Такие центры, по мнению губернатора, позволят «избежать дискриминации работников при трудоустройстве». ЦОК в области машиностроения — единственный в Нижегородской области и один из десяти подобных в стране. Его задача — «обеспечить независимую, прозрачную и объективную оценку профессиональной квалификации специалистов машиностроительной отрасли и помочь кадровым службам сделать выбор лучших специалистов среди соискателей, а также выстроить карьерные маршруты для работников в соответствии с уровнем их знаний и умений».

Нижегородское правительство завершило формирование структуры. Эксперты отмечают, что в новой структуре нет никаких сенсаций — «все перемещения ведомств между заместителями губернатора вполне логичны», а «бывший блок Романа Антонова полностью расформирован». Антонов отвечал за внутреннюю политику, теперь ею ведает вице-губернатор Евгений Люлин. Последнему в подчинение перешло управление информационной политики и взаимодействия со СМИ, министерство внутренней региональной и муниципальной политики.

В сфере экономики на прошедшей неделе было и хорошее и плохое. Так, дольщики «Окского берега» заявили о проблемах со строительством домов, а нижегородские СМИ пишут, что «работы по возведению домов в настоящее время практически остановлены в связи с отсутствием средств у застройщиков ООО «ЭкоГрад» и ООО «Капстройинвест»». Тем временем по 25 недостроям ООО «Квартстрой Центр» — ЖК «Новинки Smart City» в поселке Новинки Богородского района возникла задержка по передаче их новому застройщику. Между старым и новым застройщиком «возникло недопонимание по текущим затратам на 80 млн рублей», а также передаче недостроенных домов новому застройщику препятствует то, что конкурсный управляющий ещё не провел их государственную регистрацию. Это всё отодвигает новоселье для 2 тыс. обманутых дольщиков.

Депутаты нижегородской думы включили в список имущества, передаваемого в концессию, ливневые и дождевые канализации, а также фонтаны. Перечень пополнился 563 объектами. Спикер Дмитрий Барыкин пояснил, что это имущество «требует капитального ремонта», а средств бюджета недостаточно для этого. Тем временем профильная комиссия думы поддержала выделение 10 млн рублей на развитие КВН в Нижнем Новгороде.

Помимо этого, в 2019 году в Нижегородской области почти на треть увеличено финансирование мероприятий по развитию сельских территорий, до 374 млн рублей, в том числе 317,6 млн рублей — из областного бюджета и 56,4 млн рублей — из федерального бюджета.

Полпред президента РФ в Поволжье Игорь Комаров и нижегородский губернатор Глеб Никитин открыли производственный корпус по выпуску автокомпонентов и переоборудованию автомобилей и спецтехники ПКФ «Луидор» в Балахне, который позволил создать 300 рабочих мест. Областной минпромторг уже сообщил, что «в поставках продукции ПКФ «Луидор» заинтересованы Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Армения».

На очередной сессии думы Нижнего Новгорода досрочно сдали свои мандаты сразу три депутата, хотя изначально планировалось рассмотреть вопрос лишь по двум из них. В «потерях» — Сергей Каргин, известный своим непосещением заседаний в течение нескольких месяцев, Валерий Гельжинис, получивший печальную известность историей с липовым дипломом, и единоросс Иван Карнилин. Последний — единственный был депутатом всех шести созывов, а известен в регионе он также скандалом с квартирами бывшей жены, обнаруженными в Майами, которые стоили в итоге ему поста главы администрации. Ходят слухи, что и эти «думские потери» не последние. Эксперты отмечают, что «когда освободились за год уже семь мандатов гордумы, очевидным становится не только политическая, но и материальная выгода организаторов кампании — бенефит на выборах минимум в пяти одномандатных округах» и «тот случай, когда можно совместить приятное (деньги на выборах) с полезным (заменой «чужих» на «своих» в Гордуме)».

Законодательное собрание региона собралось на первую в 2019 году сессию и начало работу сразу с потерями — досрочно сдал мандат Евгений Кузьмин, по слухам, переезжающий по работе в Москву. Народный избранник пришёл в Заксобрание по спискам партии «Единая Россия» по избирательному округу № 21. На той же сессии был замещён досрочно сданный мандат Михаила Манухина — его место занял Андрей Вилков, стоявший «в очереди» в списке единороссов.

На сессии нижегородские парламентарии предложили субсидировать речные перевозки грузов, для чего обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой внести изменения в соответствующее постановление правительства. Глеб Никитин отметил, что «это очень хорошая идея, которая позволит проработать возможность организации перевозок сельхозпродукции водным транспортом», что для региона, где протекают Волга и Ока, есть развитая судостроительная промышленность и сильный аграрный сектор, весьма актуально. Заксобрание также поддержало инициативу своих коллег из Северной Осетии о передаче на региональный уровень полномочий по установлению размера платы за содержание жилья и приняли поправки в областной закон о предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, расширив число получателей госпомощи.

Нижегородская область лишилась одного из своих банков, который имел офисы, помимо Нижнего Новгорода, ещё и в Казани, Самаре, Москве. Регулятор с 31 января 2019 года отозвал лицензию у «Радиотехбанка», указав в качестве обоснования, что банк неоднократно нарушал законодательство о противодействии отмыванию незаконных доходов и был вовлечён в сомнительные транзитные операции. За 12 последних месяцев нижегородский банк семь раз привлекали к ответственности. С 31 января офисы банка в Нижнем Новгороде закрыты, банкоматы не работают, а бывших клиентов приглашают за выплатами с 14 февраля 2019 года. Данный банк интересен тем, что крупнейшим акционером с долей 29,55% является банкрот «Татфондбанк», который потерял лицензию два года назад, а его руководитель стал фигурантом ряда уголовных дел, где ущерб превышает 50 млрд рублей.

Волна лжеминирований социально-образовательных объектов и мест массового пребывания граждан прокатилась по Нижнему Новгороду. Как и в других российских городах, сообщение о минировании пришло по электронной почте на имя руководителей компаний и организаций. Специалисты «признаков закладки взрывных устройств» не обнаружили, угроз для жизни не было.

Бедных станет меньше

Нижегородская область совместно с Кабардино-Балкарией, где, по данным Росстата, 24,1% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, Томской областью, где в таком положении 17,5%, Приморским краем (14,7%), Ивановской областью (14,3%), Новгородской областью (14,8%), Липецкой областью (9%) и Татарией (7,7%) принимает участие в пилотном проекте по снижению уровня бедности. Предполагается, что в результате предпринимаемых мер в 2024 году данные показатели снизятся в два раза.

На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин в Нижнем Новгороде провёл всероссийское совещание по данному вопросу, раскрыв завесу тайны над тем, с чего же начнут бороться с бедностью в российских регионах.

Топилин заявил, что снижать показатель за счёт изменения статистических методик не будут, результаты должны быть в реальном изменении ситуации у жителей пилотных регионов.

«Прежде всего мы должны составить представление о том, почему та или иная семья попала в сложную жизненную ситуацию. Также на первом этапе необходимо проанализировать уже имеющиеся меры поддержки. Усилия должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях», — заявил министр и добавил, что нужно «в течение полугода определить портрет семьи для оказания дальнейшей помощи».

Министр уточнил, что все семьи, с которыми будут работать в рамках проекта, очень разные, но «ключевой выявленный момент — это семьи, в которых есть дети, а значит, риски бедности гораздо выше». Портреты семей будут составлять при активном участии в работе всех служб: занятости, социальной, муниципалитетов.

Глеб Никитин, как глава первого региона-участника, также взял слово в рамках совещания, и сообщил, что на сегодня в регионе 9,9% жителей имеют доход ниже прожиточного минимума. Последний, к слову, на четвёртый квартал 2018 года был снижен на 3% — до 9222 рубля на душу населения.

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«Мы приступили к выработке механизмов, позволяющих максимально выявлять и охватывать государственной помощью малообеспеченные семьи. Важно оказывать таким семьям не только финансовую поддержку, но и помощь в выходе из трудной жизненной ситуации. Эта работа включает в себя услуги занятости, социальной адаптации и реабилитации и другие. Дополнительно мы совершенствуем адресность мер поддержки и повышаем доступность услуг», — уточнил губернатор и тут же добавил, что помогать будут не только социальными выплатами и пособиями, но и с помощью продвижения по службе, через новое трудоустройство, самообучение и переподготовку.

В рамках реализации пилотного проекта планируется доработать областную нормативно-правовую базу. Для начала в рамках дорожной карты будет составлен реестр всех семей.

«Мы составим их портреты, поймем, что их может мотивировать, проанализируем все наши ресурсы и то, как их можно перераспределить. После чего доложим министерству труда и социальной защиты, хватает ли этих ресурсов, работает ли этот мотивационный механизм. Затем вместе с министерством выйдем с предложениями по типовому набору мер на уровне страны, которое поможет в РФ в целом решить эту проблему и достичь национальную цель, которую обозначил президент», — резюмировал нижегородский губернатор.

Напомним, в 2019 году на соцподдержку в бюджете региона заложено 15,1 млрд рублей, или свыше 21 млрд рублей, если учитывать федеральные субвенции.

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Кадровый эксперимент

Борьба с бедностью — отнюдь не единственный пилотный проект, в котором участвует регион. На нижегородском заводе 70-летия Победы работает Центр оценки квалификаций — единственный в области и один из десяти подобных в стране.

По мнению губернатора, эти центры позволят избежать дискриминации работников при трудоустройстве. Будучи с визитом в Нижнем Новгороде Максим Топилин посетил этот уникальный центр.

«Задача центра — обеспечить независимую, прозрачную и объективную оценку профессиональной квалификации специалистов машиностроительной отрасли и помочь кадровым службам сделать выбор лучших специалистов среди соискателей, а также выстроить карьерные маршруты для работников в соответствии с уровнем их знаний и умений», — рассказал Глеб Никитин, уточнив, что такой центр позволяет облегчить трудоустройство и повышает трудовую мобильность.

«Если раньше специалист мог прийти устраиваться на работу и получить место на основании субъективного, возможно, несправедливого, решения отдельного кадровика, то сейчас сертификат о соответствии профстандарту гарантирует квалификацию сотрудника, то есть ему не могут отказать в работе, потому что сомневаются в его навыках, или предложить неподходящую должность», — уточнил он.

Во время посещения машиностроительного центра оценки квалификаций Максим Топилин и Глеб Никитин обсудили возможность внесения изменений в список документов, которые требуются для прохождения аттестации в аналогичных центрах в российских регионах. Если с помощью подобных центров работники, не имеющие документа о высшем или среднем профессиональном образовании, получат свидетельство о подтверждении квалификации федерального образца, то это поможет им при дальнейшем трудоустройстве или продвижении по карьерной лестнице.

«Сейчас получается, что человек не может сдать экзамен, хотя обладает всеми необходимыми знаниями и навыками. Понятно, что в 50 с лишним лет учиться в техникум только ради диплома такой специалист не пойдет», — отметил специалист нижегородского ЦОК Михаил Сивов.

ЦОК в Нижнем Новгороде имеет право проводить независимую оценку по 62 квалификациям, но планируется расширить список ещё по 52 направлениям.

«Нижегородская область, как регион с высоким экономическим и научно-образовательным потенциалом, вошла в число «пилотных» регионов по внедрению принципов национальной системы профессиональных квалификаций», — отметил Глеб Никитин.

В минсоцполитики области отметили, что, кроме ЦОМ на заводе 70-летия Победы, в регионе работают еще несколько подобных учреждений. Так, в декабре 2018 года открылась экзаменационная площадка — Центр оценки квалификаций в области машиностроения в Нижегородском радиотехническом колледже.

Кадровый финиш

Завершилось формирование структуры правительства Нижегородской области. На сайте правительства опубликован соответствующий документ.

«Никаких сенсаций там нет — все перемещения ведомств между заместителями губернатора вполне логичны. Бывший блок Романа Антонова полностью расформирован. Часть ведомств перешли к Евгению Люлину: министерство внутренней политики; полпред в Заксобрании и Управление по СМИ. Департамент региональной безопасности ушёл под Дмитрия Краснова. Правовой департамент перешёл в ведомство Андрея Бетина. Логично, что немного разгрузили вице-губернатора Евгения Люлина. Департамент внешних связей ушёл к Бетину; управление по труду и занятости — к Андрею Гнеушеву», — отмечает на своей странице в соцсетях политобозреватель Андрей Вовк, добавляя, что «по итогу все заместители, что называется, остались при своих», а «нагрузка и полномочия распределены достаточно ровно».

Напомним, в конце декабря 2018 года Заксобрание утвердило восемь представленных Глебом Никитиным кандидатов, которых он назвал уже сформировавшейся командой. От приставки и. о. заместителя губернатора избавились в преддверии нового года.

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Акценты экономики

Сфера экономики была богата событиями как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Число обманутых дольщиков, которых в Нижегородской области уже несколько тысяч, опасаются пополнить покупатели жилья в ЖК «Окский берег», заявившие о проблемах со строительством домов.

«Работы по возведению домов в настоящее время практически полностью остановлены в связи с отсутствием средств у застройщиков ООО «ЭкоГрад» и ООО «Капстройинвест», — пишет издание Newsnn.ru.

По словам представителя инициативой группы Натальи Лагай, дольщик уже обращались во все инстанции.

«Прокуратура и инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области проводят проверки застройщика, но серьезных нарушений и нецелевого использования средств не найдено. Несмотря на все эти проверки, строительство наших домов не возобновляется», — цитирует её издание.

В строительство ЖК «Окский берег» средства вложили порядка 1,8 тыс. человек.

Тем временем застопорилась передача новому застройщику объектов ЖК «Новинки Smart City» в поселке Новинки Богородского района. В ЖК по проекту должно быть 25 домов, первоначальный застройщик — ООО «Квартстрой Центр» находится в стадии банкротства, а достраивать объект, куда вложены средства 2 тыс. дольщиков должен региональный оператор — «Дирекция по строительству», созданный облправительством специально для завершения строительства проблемных объектов.

«Конкурсный управляющий предоставил отчет оценщика, предположившего, что на достройку домов понадобится 2,1 млрд руб. Однако между старым и предполагаемым новым застройщиком ЖК ­"Новинки Smart City» возникло недопонимание по текущим затратам на 80 млн руб. Передаче недостроенных домов новому застройщику также препятствует то, что конкурсный управляющий пока не провел их госрегистрацию», — пишет газета «Коммерсантъ».

А вот средства на ремонт ливнёвок и фонтанов Нижнего Новгорода, похоже, найдутся. 540 объектов дождевой и ливневой канализации и 23 муниципальных фонтанов городские депутаты включили в перечень имущества.

«Ливневка, фонтаны — все это требует капитального ремонта, поэтому мы вносим эти объекты в перечень, чтобы в дальнейшем изыскать средства на ремонт данной инфраструктуры», — сказал спикер думы Дмитрий Барыкин.

Тем временем накануне сессии профильная комиссия думы поддержала выделение 10 млн рублей на развитие КВН в Нижнем Новгороде.

Замглавы администрация Наталия Казачкова пояснила участникам заседания, что при формировании проекта бюджета средства на поддержку КВН-движения были предусмотрены в резервном фонде города.

«Можно тратить деньги на флаеры о вреде наркотиков, а можно ребят вовлекать в полезные мероприятия», — резюмировала она.

Из приятных новостей — в 2019 году в Нижегородской области почти на треть увеличено финансирование мероприятий по развитию сельских территорий, до 374 млн рублей, в том числе 317,6 млн рублей — из областного бюджета и 56,4 млн рублей — из федерального бюджета.

«На 35 млн рублей больше, чем в прошлом году, планируется направить на улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодежи, работающей на агропредприятиях. Более чем на 33 млн рублей — увеличить финансирование газификации и водоснабжения», — уточнил Глеб Никитин.

И наконец, важное событие произошло в Балахне. Полпред президента РФ в Поволжье Игорь Комаров и нижегородский губернатор Глеб Никитин открыли производственный корпус по выпуску автокомпонентов и переоборудованию автомобилей и спецтехники ПКФ «Луидор», который позволил создать 300 рабочих мест. Областной минпромторг уже сообщил, что «в поставках продукции ПКФ «Луидор» заинтересованы Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Армения».

В новом цеху будут переоборудовать автобусы и спецтехнику, а также выпускать автокомпоненты — сиденья и мебель для автомобилей. По словам нижегородского губернатора, «это социально ориентированное производство — выпуск спецтехники, такой как машины скорой помощи и школьные автобусы».

"Это автомобили, которые нужны Нижегородской области, ведь эта техника быстро изнашивается, и ее нужно обновлять, чтобы обеспечить доступность здравоохранения и образования для нижегородцев», — отметил Никитин.

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Нижегородская дума потеряла кадры

30 января на сессии думы Нижнего Новгорода досрочно сдали свои мандаты сразу три депутата, хотя изначально планировалось рассмотреть вопрос лишь по двум из них. В «потерях» — Сергей Каргин, известный своим непосещением заседаний в течение нескольких месяцев, Валерий Гельжинис, получивший печальную известность историей с липовым дипломом, и единоросс Иван Карнилин. Последнего эксперты окрестили «легендой нижегородского парламентаризма». Он единственный был депутатом всех шести созывов, а известен в регионе он также скандалом с квартирами бывшей жены, обнаруженными в Майами, которые стоили в итоге ему поста главы администрации.

Карнилин, который был выбран по одномандатному округу №9, объяснил свой уход «необходимостью заняться здоровьем». Свой «депутатский пост» он занимал с 1994 года.

Отставку Каргина приняли в его отсутствие, но известно, что депутат-спойлер, которого часто упрекали, что он попал в думу благодаря подходящей фамилии, уже нашел себе новую работу. На личной странице в соцсети экс-депутат написал, что осваивает профессию массажиста и ищет клиентов «для набивки руки».

«Итак, если хочешь расслабиться и кайфануть, чтоб тебя хорошенько промяли. Пиши мне — и я приеду, и сделаю, но давай договоримся сразу, что массаж будет не бесплатным, мой чек 200 руб (большая шавуха + кофе). Цена, как вы понимаете, чисто символическая, мне нужен опыт, а также чтобы была ответственность, ведь я планирую развиваться в этом направлении», — пишет уже бывший депутат.

Валерий Гельжинис покинул депутатские ряды в связи с новыми открывшимися перспективами работы: «Думский опыт позволил мне защитить мою магистерскую диссертацию на «отлично» в Академии при президенте».

Ходят слухи, что и эти «думские потери» не последние.

«Сообщаем, что «депутатопад» продолжится. Точнее, продолжится организованная кампания, — отмечает телеграм-канал «Нижегородский олень». — Теперь, когда освободились за год уже семь мандатов Гордумы, очевидным становится не только политическая, но и материальная выгода организаторов кампании — бенефит на выборах минимум в 5-ти одномандатных округах. Тот случай, когда можно совместить приятное (деньги на выборах) с полезным (заменой «чужих» на «своих» в Гордуме)».

Напомним, в думе Нижнего Новгорода по уставу должно быть 47 депутатов. В преддверии новогодних каникул свои мандаты сдала другая «тройка» депутатов — вице-спикер Елизавета Солонченко, бывший многие годы бессменным главой комитета по транспорту Алексей Гойхман и Дмитрий Краснов. Последний, в отличие от двух своих коллег, пошёл на повышение — его назначили на пост заместителя губернатора Нижегородской области. Краснову и Солонченко замену уже нашли, их мандаты переданы Владимиру Поддымникову-Гордееву и Артему Савину.

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Первая сессии парламента

Не обошлось без потерь и в Законодательном собрании, которое 31 января провело первую сессию 2019 года. Досрочно сдал мандат Евгений Кузьмин, по слухам переезжающий по работе в Москву. Народный избранник пришёл в Заксобрание по спискам партии «Единая Россия» по избирательному округу №21. Депутат входил в комитеты по бюджетам и налогам, по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

В тот же день принёс депутатскую присягу Андрей Вилков, которому был передан мандат ранее ушедшего Михаила Манухина, которому прочат руководящий пост в Самарской области. Вилков вошел в состав комитетов по бюджету и налогам, а также по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.

Помимо отставок и назначений, на сессии парламентарии также предложили субсидировать речные перевозки грузов, для чего обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой внести изменения в постановление правительства «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе ж/д, транспортом».

Спикер Евгений Лебедев отметил, что если обращение поддержат на федеральном уровне, то у поставщиков и производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции появится возможность оптимально использовать для перевозок водный транспорт.

«Ведь бывает так, что в конкретном городе или районе возможности для использования, например, железнодорожного транспорта ограничены. Очевидно, что нам нужно развивать отечественное судостроение, и для Нижегородской области это, безусловно, актуально. Поэтому очень важно, что предлагается субсидировать только затраты на транспортировку судами, построенными российскими судостроительными организациями», — уточнил он.

Глеб Никитин добавил, что «это очень хорошая идея, которая позволит проработать возможность организации перевозок сельхозпродукции водным транспортом»: «У нас есть Волга и Ока, развитая судостроительная промышленность и сильный аграрный сектор. Мы ставим перед собой масштабные задачи по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, и в этом деле востребованы все меры поддержки».

Заксобрание в рамках сессии также поддержало инициативу своих коллег из Северной Осетии о передаче на региональный уровень полномочий по установлению размера платы за содержание жилья и приняло поправки в областной закон о предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, расширив число получателей госпомощи.

«В настоящее время плата за содержание жилья в разных районах области отличается в разы. Мы бы хотели, чтобы к установлению данной платы подходили методологически правильно — с регионального уровня. Чтобы это была понятная, справедливо рассчитанная сумма. Важно, чтобы она позволяла содержать дом и при этом была обоснованной с точки зрения потребителя», — уточнил глава комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.

Что касается мер соцподдержки, то тут речь шла о помощи пенсионерам, ветеранам труда, ветеранам труда. В Нижегородской области она предоставляется, если среднемесячный доход не превышает 21 673,6 рубля. Ежегодно величина индексируется исходя из уровня инфляции, но в 2019 году в связи с проведением пенсионной реформы правительства РФ планируется увеличить размер пенсий более чем на величину инфляции. Поправки дали областному правительству право на индексацию размера среднемесячного дохода выше уровня инфляции. Это сделано для того, чтобы с увеличением пенсии выше уровня инфляции граждане не потеряли право на соцподдержку.

Прощай, Радиотехбанк

31 января 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского «Радиотехбанка», который на 1 января 2019 года занимал 276 место в банковской системе России. ПАО НКБ «Радиотехбанк» был учрежден 12 декабря 1990 года, у него в структуре было 16 офисов, расположенных в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, Москве, Самаре и Казани. Основной акционер банка — другой банкрот «Татфондбанк», лишённый лицензии в марте 2017 года и обанкроченный в апреле. Доля ТФБ в нижегородском банке составляет 29,55%.

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«Радиотехбанк» входит в состав попечителей Нижегородского детского дома №3, заботился о рыси Линке нижегородского зоопарка «Лимпопо» и медведе Мише зоопарка Швейцария. В разное время, «Радиотехбанк» неоднократно учреждал и выплачивал именные стипендии воспитанникам Кадетской школы им. генерала Маргелова и студентам ННГУ им. Н. И. Лобачевского», — отмечалось на сайте банка.

ЦБ РФ дополнил этот образ рядом деталей:

«В деятельности ПАО НКБ Радиотехбанк установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, ПАО НКБ «Радиотехбанк» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников ПАО НКБ «Радиотехбанк» намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов».

Указал регулятор и на то, что за 12 месяцев семь раз применял к банку различные меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Получить выплаты клиенты банка смогут с 14 февраля 2019 года.

«Офис банка в Нижнем Новгороде 31 января закрыт, банкоматы и кассы заклеены объявлениями о неисправности. По состоянию на 1 октября 2018 года размер вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей оценивался в 2,3 млрд рублей», — отмечает газета «Коммерсантъ».

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«Мин нет»: массовая эвакуация по лжесообщениям

Волна массовой эвакуации на прошлой неделе докатилась и до Нижнего Новгорода. По разным данным, за 31 января в столице региона были эвакуированы от 10 до 20 зданий, в том числе больницы, торговые центры. Нигде сведения о минах и взрывчатке не подтвердились.

«Утром 31 января в Нижнем Новгороде якобы были заминированы больше десятка зданий: бизнес-центры «Центр международной торговли», «Орбита», «Фабрика», «Союз», торговые центры «Жар-птица», «Седьмое небо», «Чайка», «Сочи», больницы № 12, № 38 и № 39», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

11 Megalesius Эвакуация

Сообщения о минировании поступали анонимно по электронной почте.

«По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено», — цитирует департамент региональной безопасности Нижегородской области издание «КП-Нижний».

Напомним, схожая ситуация с лжеминированием наблюдается и в других российских города. В Поволжье она затронула Казань, Саранск, Чебоксары, Уфу, Киров. Подобная волна с ложными сообщениями о минировании накрыла Россию осенью 2017 года. В Нижнем Новгороде только за 2 октября были эвакуированы обитатели 194 объектов — около 40 тыс. человек.

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