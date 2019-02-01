МИД предупредил граждан России об акции протеста в Тбилиси

Москва, , 12:10 — REGNUM Гражданам России, находящимся в Грузии или планирующим поездки в эту страну, рекомендовано быть осторожнее и избегать мест массового скопления людей. Такое предупреждение сегодня, 1 февраля, распространил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

https://twitter.com/MID_travel/status/1091247555583885312

Речь идёт о 3 февраля. Именно на эту дату запланированы акции протеста студентов.

«3 февраля планируются студенческие протестные акции напротив министерства образования и науки в городе Тбилиси; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.