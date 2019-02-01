Пропаганда отказа от прививок может спровоцировать в РФ эпидемию?

Москва, , 12:17 — REGNUM Пропаганда отказа от прививок угрожает здоровью российских детей, убеждён главный специалист департамента здравоохранения города Москвы, главврач ДГП №122 Александр Брагин. Об этом он заявил 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Госдуме РФ обсуждается введение ответственности за распространение ложных сведений о вреде прививок.

«Речь идёт об удалении недостоверных сведений из того же интернета, — сказал Брагин. — Это очень важно. Главное не наказать человека, а сделать так, чтобы он не приносил вреда своими публикациями. Современная работа по вакцинировании идёт на очень высоком уровне, но те люди, которые ведут антивакцинаторскую пропаганду, очень сильно вредят здоровью детей. Например, сейчас с Украины идет большая миграция, а там, между прочим, зафиксировано больше тысячи случаев кори и больше 10 человек уже погибли. Ситуация катастрофическая, потому что они (жители Украины — прим. ИА REGNUM ) не прививались».

Брагин подчеркнул, что опасность антивакцинаторства очень велика и её нельзя недооценивать.

«Если мы обратимся ко всему историческому процессу, то увидим, что грозные инфекционные заболевания побеждали тогда, когда достигалась привитость 95% населения, — сказал Брагин. — Как только достигается этот порог, эпидемии становятся невозможны. Здесь опасность в чём — если этот порог не достигнут на протяжении поколения, тогда возникает риск эпидемических ситуаций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в комитете Госдумы по охране здоровья обсуждается введение ответственности за распространение ложных сведений о вреде прививок.

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») не считает, что нужно выделять такой состав, как «препятствование вакцинопрофилактике» в отдельный состав нарушений. При этом полагает правильным отнести его к сфере заведомо недостоверных сведений и наказывать распространителей подобной информации за введение людей в заблуждение.

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