Якутия за неделю: Ой, да ладно, хуже бывало!

Якутск, , 12:30 — REGNUM В каких городах Якутии начались канализационные битвы, сколько случаев свиного гриппа насчитали в республике, работают ли резервные источники электроэнергии, какую цену пятилетний ребёнок чуть не заплатил за халатность воспитателя и что нарешали депутаты по болезненному вопросу загрязнения АЛРОСА реки Вилюй — в обзоре ИА REGNUM.

Битва за выгребные ямы

В Якутии на этой неделе главной темой можно назвать скандалы, связанные с обслуживанием септиков. Эта проблема остро встала сразу в трёх городах республики — Ленске, Среднеколымске и Якутске. Если в столице республики был только разлив фекальных вод, а в Ленске — борьба за право обслуживания выгребных ям, то в Среднеколымске сразу возникли обе проблемы. Ситуация усугубляется тем, что часть септиков заморожена, а администрация и обслуживающая выгребные ямы компания пытаются свалить друг на друга вину за это. С обоими сторонами конфликта пообщалось News.Ykt.ru. Издание поясняет, что вражда сторон началась ещё с тех пор, как нынешний глава города Владимир Шаборшин и руководитель коммунальной компании Александр Новосельцев вместе баллотировались в мэры в 2017 году.

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«В 2017 году новый мэр решил привести свою компанию, своего друга — ООО «Комфорт», у которого не было ни техники, ни имущества, ни сотрудников — ничего. Под разными предлогами на меня начали давить: с октября по декабрь не подписывали акты выполненных работ, не подписывали составление новой технической характеристики жилого фонда, а ведь это основной документ», — рассказал Новосельцев. По его словам, когда в ноябре 2018 года он снова вернулся к обслуживанию выгребных ям, выиграв конкурс, септики, из которых теперь выливаются фекальные воды, были уже заморожены.

Глава города Владимир Шаборшин считает, что у ИП Новосельцев недостаточно машин, поэтому компания не справляется с работами.

«Никто не контролирует, никто ничего не делает. Мне все равно, кто работает, мне важно, чтобы город был чистым. Все! Не надо придумывать причины и запускать город. О каком противостоянии может идти речь, если вы с 25 ноября не можете защитить технические характеристики. Где ваша техника? Нет. Ни одна ассенизационная машина не ездит. Разморозить эти септики можно, это ваша работа», — парирует глава Среднеколымска.

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Пока стороны продолжают спорить, город заливает фекальными водами, а ООО «Комфорт» пытается получить право откачки септиков не только в Среднеколымске, но и в Ленске — к возмущению исполняющей там контракт на откачку септиков коммунальной компании, которая считает эти действия рейдерским захватом.

Загрязнение Вилюя АЛРОСА: «Ой, да ладно, и хуже бывало!»

На прошедшем 30 января заседании Госсобрания Якутии главной темой стали рекомендации, которые сформировали депутаты по вопросу загрязнения АЛРОСА реки Вилюй. Выступления народных избранников на эту тему длились долго, но ничего не изменили: ущерб компания выплачивать не будет.

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Как пишет «Якутск Вечерний», взамен многомиллиардных выплат заместитель директора АЛРОСА Игорь Соболев предложил проект новых дамб, обследование гидротехнических сооружений, внедрение автоматизированной системы для контроля уровня воды на дамбах и компенсацию расходов сельским администрациям, потратившимся на подвоз воды оставшимся без единственного питьевого источника жителям. В планах компании также компенсировать ущерб рыбным запасам и взять на себя часть обязательств в реализации программы оп обеспечению жителей вилюйской группы районов республики чистой водой.

«В вашем лице хочу принести извинения перед всеми жителями республики, перед жителями вилюйских районов — за те события, которые произошли в августе. От лица компании приношу извинения перед всеми жителями республики, — публикует газета адресованные депутатам слова Игоря Соболева. — Депутаты немедленно приосанились и стали важно смотреть друг на друга. По такому поводу многие сразу забыли, что сумма ущерба, насчитанная АЛРОСА, поначалу составляла гигантскую сумму — почти 27 млрд рублей, и эта сумма больше официально НЕ звучит».

«Последним взял слово глава Якутии Айсен Николаев. Вместо подведения черты под диалогом властей Якутии с компанией «АЛРОСА» все присутствующие услышали лишенное четких акцентов, сумбурное и откровенно «проалросовское» выступление от человека, который всего полгода назад обещал ставить во главу угла интересы республики. Фактически спич главы республики свелся к «ой, да ладно, и хуже бывало!» и «Сергей Иванов (президент компании «АЛРОСА») чистой воды невиновник», — также писало издание.

Последствия халатности воспитателя

На этой неделе завершилось история с двумя пятилетними девочками, в — 50 градусов самостоятельно отправившихся домой из детского сада без ведома воспитателя. Заведующую и воспитателя дошкольного учреждения в селе Намцы уволили, а одна из девочек, час ходившая по морозным улицам без варежек, до сих пор лечит обмороженные пальцы. Госпитализирована она была в Якутск.

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«При поступлении состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести, — рассказала Иа SakhaLife сотрудник ожогового отделения РБ№2-Центра экстренной медицинской помощи Светлана Семёнова. — Врачами отделения проведено сложное многокомпонентное лечение, применены современные раневые покрытия. Нам удалось восстановить микроциркуляцию в поврежденных тканях, благодаря чему удалось избежать ампутации. Ребенок ответил на лечение, раны хорошо зажили. Конечно же, чтобы добиться положительных результатов лечения, понадобился колоссальный круглосуточный труд и профессионализм всего медицинского персонала нашего отделения и отделения реанимации».

Ребёнок выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжает долечиваться в местной больнице. Действия сотрудников детского сада квалифицированы как халатность и не отвечающие требованиям безопасности предоставление услуг.

Блэк-аут не состоялся

Yakutia.Info сообщает об очередном крупном отключении электроэнергии в Якутске. По информации издания, 31 января в городе произошло сразу два крупных отключения. Но блэк-аут не состоялся: потребителей переключили на резервную линию. Отметим, что это первая проверка подключения республики к энергосистеме России. Необходимость этого возникла в Якутии после того, как выяснилось, что сбои на новой ГРЭС-2 Якутска происходят из-за поломки одной из четырёх турбин. Сломавшаяся деталь была отправлена на ремонт в США, а руководство региона вынуждено было продумывать способы альтернативного энергоснабжения в случае сбоев основной электростанции.

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Пять случаев парагриппа

В Якутии продолжает свирепствовать эпидемия ОРВИ. Карантин во всех школах Якутска продлён до 8 февраля, а эпидпорог превышен в два раза в республике и в 2,7 — в её столице.

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В регионе растёт доля вирусов гриппа, по итогам прошлой недели это заболевание выявлено у 40% обратившихся за медпомощью якутян. Эпидемиологическая ситуация в Якутске характеризуется как напряжённая.

А в горном районе республики, передаёт телеканал «Якутия 24», обнаружены в том числе пять случаев заражения парагриппом.

«В связи с напряженной ситуацией и ростом заболеваемости в Горном районе Якутии с 31 января по 6 февраля включительно приостанавливаются учебно-воспитательные процессы во всех образовательных учреждениях Бердигестяхского, Кировского и Мытахского наслегов. Ограничение распространяется также на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий», — отметила начальник отдела общего образования управления образования Агафья Ефремова.