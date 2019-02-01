Пятница, 1 Февраля 2019 года
12:05:46 МСК

В регионах России стартовал аудит онкологических служб

Общество

В течение 2018 года проверки пройдут в 19 субъектах РФ

Москва, 1 февраля 2019, 12:04 — REGNUM  В России по приказу Минздрава РФ начался аудит региональных онкологических служб. Аудит проводит группа специалистов НМИЦ онкологии им. Петрова, сообщили в министерстве.

Первые проверки уже прошли в Карелии. 1 февраля специалисты проверяют онкологические службы в Псковской области.

В течение 2018 года запланировано проведение аудита онкологических служб в 19 субъектах Северо-Западного и Южного федеральных округов.

По результатам проверок будут выработаны рекомендации по совершенствованию работы онкологических служб в регионах России.

Читайте также: Отделение паллиативной помощи откроется в Курске в 2018 году

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Международного агентства по изучению рака, количество новых случаев рака в ближайшие годы вырастет с 16,1 млн до 24 млн ежегодно. Медики это связывают со старением населения.

Подробнее: Главный онколог Минздрава прогнозирует рост числа больных раком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить