В регионах России стартовал аудит онкологических служб

Москва, , 12:04 — REGNUM В России по приказу Минздрава РФ начался аудит региональных онкологических служб. Аудит проводит группа специалистов НМИЦ онкологии им. Петрова, сообщили в министерстве.

Первые проверки уже прошли в Карелии. 1 февраля специалисты проверяют онкологические службы в Псковской области.

В течение 2018 года запланировано проведение аудита онкологических служб в 19 субъектах Северо-Западного и Южного федеральных округов.

По результатам проверок будут выработаны рекомендации по совершенствованию работы онкологических служб в регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Международного агентства по изучению рака, количество новых случаев рака в ближайшие годы вырастет с 16,1 млн до 24 млн ежегодно. Медики это связывают со старением населения.

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