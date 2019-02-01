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В Ленобласти отмечают годовщину освобождения от фашистов Кингисеппа

Общество

В годы оккупации в Кингисеппе действовали подпольщики и партизаны

Кингисепп, Ленинградская область, 1 февраля 2019, 12:05 — REGNUM  В городе Кингисепп на западе Ленинградской области сегодня, 1 февраля, отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1944 году.

В эти минуты у памятника «Слава» в Кингисеппе начинается торжественно-траурный митинг, посвященный памятной дате. А в 19:00 мск здесь же состоится акция «Свеча Памяти», в знак уважения к подвигу советских солдат, освободивших город.

«Наступление советских войск, положившее конец вражеской блокаде Ленинграда, в январские и февральские дни 1944 года принесло долгожданное освобождение десяткам городов, посёлков и деревень Ленинградской области», — отметил в своем обращении по случаю 75-летия освобождения Кингисеппа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начинавший свою управленческую карьеру в Кингисеппском районе.

Он напомнил, что в годы нацистской оккупации в Кингисеппе и его окрестностях врагу противостояло организованное подполье, в лесах действовала 12-я Приморская партизанская бригада, наносившая удары по коммуникациям противника и спасшая от угона в рабство тысячи советских людей.

«Вместе с кингисеппцами, память героев — партизан и подпольщиков, память доблестных освободителей нашей земли чтит вся Ленинградская область!», — подчеркнул Дрозденко.

Напомним, Кингисепп был оккупирован германскими войсками 14 августа 1941 года. 1 февраля 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции город был освобождён войсками 2-й ударной армии при поддержке 13-й воздушной армии Ленинградского фронта.

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