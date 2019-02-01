Nintendo собирается выпустить уменьшенную и более дешевую версию Switch

Токио, , 11:54 — REGNUM Компания Nintendo намерена выпустить бюджетную версию мобильной консоли Switch, которая будет лишена некоторых функций и по размеру будет меньше оригинала. Об этом 31 января сообщила японская газета Nikkei.

https://twitter.com/verge/status/1091106237230518272

Сообщается, что новая версия консоли может поступить в продажу уже в 2019 году. Пока что не известно, каких именно функций она будет лишена. Звучат предположения, что более портативная Switch может лишиться док-станции или слота для картриджа.

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Напомним, недавно Nintendo опубликовала прогноз согласно которому в 2019 году компания ожидает уменьшения продаж Switch: с 20 до 17 млн единиц. Сейчас в США розничная цена консоли равна $300.

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