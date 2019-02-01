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В Пакистане арестован осужденный в Великобритании педофил

Общество

Преступник будет экстрадирован

Исламабад, 1 февраля 2019, 11:57 — REGNUM  Правоохранительные службы Пакистана арестовали подданного Великобритании, осужденного на родине к 19 годам лишения свободы за изнасилование ребенка, сообщает 1 февраля Associated Press.

Представители силовых ведомств страны отметили, что провели совместную со своими британскими коллегами спецоперацию по поимке преступника, который был задержан в провинции Панджаб.

В посольстве Соединенного Королевства отметили, что Лондон и Исламабад тесно сотрудничают в данном вопросе с 2017 года, так как преступник бежал из Великобритании в Пакистан в 2016 году.

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