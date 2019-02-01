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В Уганде не хватает противоядия от укусов змей — СМИ

Общество

За полгода было зафиксировано 593 случая укусов змей

В Уганде не хватает противоядия от укусов змей — СМИ
Змея

Кампала, 1 февраля 2019, 11:58 — REGNUM  Пострадавшие от укусов змей в разных частях Уганды с большой вероятностью рискуют умереть из-за нехватки противоядий в медицинских центрах, сообщает Daily Monitor Uganda.

Об этом 30 января рассказали специалисты из университета Макерере на презентации нового исследования, проводимого в 2017—2018 годах, темой исследования стало пренебрежение тропическими болезнями.

Исследование показывает, что в медицинских центрах по всей стране не хватает противоядий. Также по данным исследования, мужчины больше подвержены укусам змей. Исследователи рассказали, что в обществе необходимо проводить разъяснительную работу по использованию противоядий. А также их возмутило пренебрежение правительства проблемой укусов змей.

Патрик Тусииме, уполномоченный по государственному контролю заболеваний из министерства здравоохранения, сообщил, что правительство не игнорирует проблему, однако у государства не хватает противоядий для того, чтобы обеспечить все медицинские центры.

За 6 месяцев в Уганде было зафиксировано 593 случая укуса змей, сообщает исследование укусов змей, проведенное Международной организацией здравоохранения (HAI). По информации исследования университета Макерере, 92% медицинских работников не получили обучения в лечении укусов змей.

По неофициальным данным, 70% из укушенных змеями в Уганде погибают.

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