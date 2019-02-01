За год контракт с ВСУ заключили более 30 тыс. граждан — министр обороны

Киев, , 11:47 — REGNUM В 2018 году контракт с ВСУ заключили более 30 тыс. человек, из них более 2 тыс. — офицеры, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 31 января официальный сайт украинского правительства.

«2018 году был годом, когда мы обеспечивали комплектацию вооружённых сил Украины подготовленным личным составом», — сказал Полторак во время заседания в министерстве обороны.

Он отметил, что в ВСУ реализуется принцип «гендерного равенства»:

«В ВСУ служат и работают 57 тыс. женщин, из них 26 тыс. — военнослужащие, 3,5 тыс. — офицеры».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские предприятия в 2018 году наладили выпуск критически важных боеприпасов — снарядов для 152-мм гаубиц, 120-мм, 82-мм и 60-мм мин, а также боеприпасов для АГС и автоматических пушек.

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