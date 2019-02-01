На 2 млрд рублей арестовали имущество у коррупционеров в Дагестане

Махачкала, , 11:51 — REGNUM Резонансные уголовные дела в отношении 40 высокопоставленных должностных лиц, представителей депутатского корпуса и руководителей крупных государственных учреждений расследуются в Дагестане. У обвиняемых выявлено и арестовано имущество на сумму более 2 млрд рублей. Об этом 31 января на заседании коллегии по подведению итогов работы за 2018 год рассказал прокурор республики Денис Попов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По словам докладчика, наиболее масштабная работа в минувшем году была проведена в рамках борьбы с коррупцией. Совместно с другими правоохранительными органами и органами контроля пресечены факты хищения бюджетных средств, в том числе выделенных на медицину, образование, жилищное и дорожное строительство. Как отметил Денис Попов, были выявлены действующие годами схемы незаконного обналичивания средств внебюджетных фондов, злоупотреблений при выделении земельных участков, а также случаи монополизации закупок.

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Напомним, ранее, 11 января, прокурор Дагестана также докладывал, что в 2018 году в республике были привлечены к различным видам ответственности более 10 тысяч должностных лиц. Спустя три дня заместитель министра внутренних дел региона Дмитрий Гутыря заявил, что в 2018 году в Дагестане были выявлены экономические преступления на 3 млрд 154 млн рублей. Он также добавил, что за обозначенный период количество экономических преступлений уменьшилось, однако выросло число тяжких и особо тяжких деяний.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее резонансным в 2018 году стало задержание 5 февраля председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, вице-премьера — министра экономики Раюдина Юсуфова, заместителя председателя правительства Шамиля Исаева и министра образования и науки Шахабаса Шахова. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере при реализации социальных программ.

Позже у них, а также у их родных и даже некоторых подчиненных, было арестовано имущество на сотни миллионов рублей. Арест наложили на денежные средства, недвижимость (около 100 квартир, домов, офисных помещений и земельных участков) и прочее имущество.

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