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Видео: вышел новый трейлер Metro Exodus с рассказом о предстоящей игре

Общество

Путешествие Артема, покинувшего метро и отправившегося в путешествие, продлится около года

Киев, 1 февраля 2019, 11:32 — REGNUM  Украинская студия 4A Games выпустила ролик Metro Exodus — Uncovered, в котором она рассказала о том, что будет представлять собой предстоящая игра. Видео было опубликовано 31 января на YouTube-канале Metrovideogame.

Длительность ролика составляет около шести минут. Отмечается, что путешествие Артема, покинувшего метро и отправившегося в путешествие, продлится около года. Таким образом, геймеры смогут увидеть все времена года в постапокалиптической России. Стоит отметить и то, что Metro Exodus даст им возможность производить различные доработки оружия, при осуществлении которых можно будет даже изменять его класс.

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Напомним, релиз Metro Exodus запланирован на 15 февраля 2019 года. Игра является продолжением Metro 2033 и Metro: Last Light, в основу которых легли книги писателя Дмитрия Глуховского.

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