В сибирских регионах ударили сорокаградусные морозы

Салехард, , 11:30 — REGNUM Резкое похолодание наступило на севере Западной Сибири после необычно теплой погоды в начале и середине января. Холодные массы воздуха переместятся на юг региона к концу первой пятидневки февраля, сообщают 1 февраля «Метеоновости».

Так, в Салехарде к утру 1 февраля термометр показал рекордную отметку: — 46,3 °C. Мороз оказался сильнее, чем в 1967 году, когда в этот день зафиксировали — 45,7 °C.

В последние сутки января среднесуточная температура воздуха оказалась на 20 градусов ниже нормы, отмечают синоптики. За похолодание отвечает арктический антициклон, который постепенно спускается на материковую часть Сибири.

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Как сообщало ИА REGNUM, другие сибирские регионы также столкнулись с сильными морозами. В Алтайском крае, где ожидаются морозы сильнее 40 градусов, дорожники советуют автомобилистам отказаться от дальних поездок. В Бурятии власти предупредили о снежных накатах на дорогах и похолодании до — 50 °C на крайнем севере республики.

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В Омской области с 3 по 8 февраля ожидается аномально холодная погода: — 30−35°С, в отдельных районах — до минус 40 °C и ниже. К аномальным холодам готовится Красноярск, до минус 27−32 °С днем и до минус 30−38 °С ночью. В Новосибирске с 1 по 3 февраля ожидают морозов в ночные часы до — 41 °C.

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