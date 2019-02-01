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В Душанбе планируют построить «воздушный» метрополитен

Общество

Специалисты изучают возможность строительства подземной линии метрополитена

Душанбе, 1 февраля 2019, 11:25 — REGNUM  Первую ветку метрополитена Душанбе, согласно генеральному плану города, планируется запустить в 2040 году, сообщает 1 февраля издание Asia-Plus со ссылкой на администрацию города.

Первая ветка метрополитена соединит южные ворота города с районом городского цирка. Планируется, что первая линия станет воздушной. В настоящее время в администрации Душанбе изучают вопросы о возможности строительства подземных участков будущего метрополитена.

Отметим, в случае успешной реализации проекта метрополитен в Душанбе станет третьим по счету в Туркестане. Сегодня действуют два метрополитена: в Ташкенте и Алма-Ате.

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Строительство метрополитена
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