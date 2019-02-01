Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В южнокорейском городе Инчхон переместят военные подразделения

Общество

Все работы по перемещению завершатся к 2023 году

Инчхон, Южная Корея, 1 февраля 2019, 11:24 — REGNUM  31 января мэр города Инчхон и министр обороны Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам политического сотрудничества для перемещения военных подразделений, сообщает TV Chosun.

Согласно подписанному документу, администрация города к 2023 году перенесет базу из района Сангок-дон в 17-ю дивизию, расположенную в районе Ильсин-дон, кроме того, 6 резервных войск также разбросают по двум частям (в районе Ильсин, округ Бупхен-гу и районе Токсиль-дон, округ Кеян-гу).

Кроме того, администрация города планирует использовать участок общей площадью 1,2 кв. км, откуда будут перемещены военные подразделения, под строительство парков, спортивных площадок и автомагистрали.

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