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63-летняя омичка впервые получила паспорт гражданина РФ

Общество

Получить документ пенсионерке помогли сотрудники подразделения по вопросам миграции

63-летняя омичка впервые получила паспорт гражданина РФ
Иллюстрация: 55.мвд.рф
Пожилая омичка получила свой первый в жизни паспорт гражданина РФ

Омск, 1 февраля 2019, 11:03 — REGNUM  В Омске 63-летняя женщина получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в областном УМВД.

Получить документ омичке помогли сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России по городу Омску.

О проблеме пожилой омички в полиции узнали из средств массовой информации. Женщина длительное время не решалась обратиться для получения нового документа взамен выданного ещё в СССР.

Полицейские связались с женщиной, объяснили ей порядок действий и оказали помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта. Оплатить административный штраф омичка смогла в рамках межведомственной акции «Милосердие».

Теперь, с паспортом, женщина сможет получать положенную ей государственную пенсию и льготы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная история произошла с жительницей Читы (Забайкальский край). Женщина прожила более 20 лет по советскому паспорту. Для получения нового документа ей пришлось прибегнуть в помощи прокуратуры.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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