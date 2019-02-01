В Госдуме хотят наказывать за призывы к отказу от прививок

Москва, , 11:00 — REGNUM Введение ответственности за распространение ложных сведений о вреде прививок обсуждается в комитете Госдумы по охране здоровья. Парламентарии предлагают наказывать за распространение в интернете и СМИ заведомо недостоверных сведений о вакцинах и вакцинировании, пишет «Парламентская газета».

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») не считает, что нужно выделять такой состав, как «препятствование вакцинопрофилактике» в отдельный состав нарушений. При этом полагает правильным отнести его к сфере заведомо недостоверных сведений и наказывать распространителей подобной информации за введение людей в заблуждение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, движение против вакцинации вошло в список главных угроз для глобального здравоохранения в 2019 году, считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Причины, по которым некоторые люди предпочитают не вакцинироваться, комплексны, указывает ВОЗ, называя такие, как «самоуспокоенность, неудобства в доступе к вакцинам и отсутствие доверия» в качестве основных факторов.

Также появляется все больше данных о росте числа заболевших корью в России.