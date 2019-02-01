В «Ростелекоме» прокомментировали перебои в работе сайта госуслуг

Москва, , 10:59 — REGNUM Работа российского портала государственных услуг продолжается в штатном режиме, но пользователи время от времени могут получать сообщения о перегрузке ресурса. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе «Ростелекома».

Ранее пользователи жаловались на перебои в работе портала госуслуг в связи с большим количеством обращений по зачислению детей в первые классы школ.

«В отдельные моменты времени пользователи могли получать сообщение о том, что портал работает в условиях повышенной нагрузки», — цитирует РИА Новости слова представителя «Ростелекома».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января стало известно, что в 2018 году число пользователей портала госуслуг выросло до 86 млн человек.

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