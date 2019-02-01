Дореволюционное здание в Таганском районе Москвы выставлено на аукцион

Москва, , 11:32 — REGNUM Дореволюционное кирпичное здание выставлено на электронный аукцион в Таганском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике и развития города Москвы.

Объект находится в ведении ГУП «Центр управления городским имуществом» возле метро «Римская». Здание располагается на земельном участке площадью 189 квадратных метров, оформленном в аренду до 2066 года с видом разрешённого использования. Здесь может располагаться торговый объект, заведение общепита или точка бытового обслуживания.

Точный адрес объекта: пер. Хлебников, д. 4, стр. 2. Стоимость лота начинается от 15,7 млн рублей. Торги пройдут 13 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выставлены на открытый конкурс коммерческие площади в «доме под ангелами» на Солянке.

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