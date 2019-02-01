Фото: дочь бросила отца у дороги. Он ждет её на этом месте уже около 10 лет

Бангкок, , 10:51 — REGNUM В соцсети Facebook пользователи обсуждают историю бездомного из Таиланда, который, будучи брошенным дочерью, ждёт её у дороги уже около десяти лет. Фотографии мужчины были опубликованы в соцсети пользователем Poramet Misomphop.

https://www.facebook.com/proamate1644/posts/1021427798042480

Хозяйка магазина, находящегося неподалеку от места, где старик ждет свою дочь, рассказала, что около десяти лет назад к этому месту подъехала машина, за рулем которой находилась женщина. Она вытащила старика из транспортного средства, что-то сказала ему и уехала.

Впоследствии мужчина рассказал владелице лавки, что это была его дочь. Она сказала подождать её, но в итоге так и не вернулась. Женщина добавила, что старик периодически просит у неё рис. Взяв его, он возвращается на свое место и продолжает там сидеть. При этом он отказывается общаться с людьми, которые подходят к нему.

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