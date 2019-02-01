В Казахстане планируют создать семейный суд

Астана, , 10:48 — REGNUM В Казахстане суды по делам несовершеннолетних могут трансформировать в семейные суды. Соответствующее предложение сделал председатель Верховного суда республики Жакип Асанов на расширенном совещании, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в Казахстане 107 судей задействованы в проекте «Семейный суд», который направлен на создание условий для сохранения семьи. Проект также помогает решать правовые проблемы в семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане прекращено 13 897 дел по примирению сторон, что составляет 28,7% от общего количества судебных разбирательств.

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