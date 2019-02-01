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На Волоколамском шоссе в Москве построят новую эстакаду

Общество

В районе от МКАДа до реки Сходня планируется построить и обновить 1,8 километров дорог

Москва, 1 февраля 2019, 10:53 — REGNUM  В Москве построят новую эстакаду на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда. Об этом журналистам заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Эстакада станет участком реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня.

«Эстакада пройдёт посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной — по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где будет обустроена двухуровневая развязка, а появление всего объекта в целом ускорит движение по шоссе», — добавил Кузнецов.

Кроме того, в рамках проекта планируется реконструировать развязку на МКАД, что уменьшит затор на данном пересечении.

Сейчас в начале Волоколамского шоссе уже построен крупнейший в Москве Алабяно-Балтийский тоннель длиной почти в 3 километра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве открылось движение на новой разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.

Читайте подробнее: На Волоколамском шоссе в Москве открылась новая эстакада

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