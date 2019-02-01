В Оренбурге эпидемия гриппа среди взрослого населения

Оренбург, , 10:28 — REGNUM На Оренбург наступает грипп. Областной центр стоит на пороге эпидемии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Научно-исследователском институте гриппа им. А.А. Смородницева, Оренбург вошёл в число четырёх городов ПФО, где ситуация в целом расценивается как неэпидемическая, но отмечено превышение эпидпорога среди взрослого населения.

В Уфе эпидемиологический порог среди взрослых превышен на 37,5%, Казани — на 20,4%, Нижнем Новгороде — на 19,3% и Оренбурге — на 7,3%.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 21 по 27 января зарегистрировано 9,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 22,5% больше показателя предшествующей недели. Тенденция увеличения заболеваемости, особенно, гриппом, продолжается. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов заболеваемость обусловлена как вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа), так и вирусами гриппа А/H3N2 и А/H1N1pdm09. Случаи гриппа зарегистрированы в Оренбурге, Бугуруслане, Орске, Новотроицке, Сорочинском городском округе, Оренбургском, Новоорском, Саракташском районах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга, в областном центре на карантин закрыты два класса школы № 24, которые учатся сейчас на базе гимназии № 2 из-за аварийного состояния здания собственной школы. Процент детей, заболевших ОРВИ/ОРЗ, в общеобразовательных учрежденияхгородасоставляет 5%.

В городских детских садах ни одна группа не приостановлена и не закрыта на карантин. Процент детей, заболевших ОРВИ/ОРЗ, в дошкольных учреждениях составляет 4%.

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