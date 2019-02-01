Журналистов Танзании призывают отстаивать свободу СМИ

Занзибар, Танзания, , 10:22 — REGNUM Исполнительный директор информационного агентства Танзании MCT Каджуби Мукаджанга призвал всех журналистов отстаивать право на свободу слова и свободу СМИ, сообщает газета Nipashe.

31 января на встрече с представителями СМИ на Занзибаре об этом заявил Мукаджанга. Он подчеркнул, если журналисты перестанут отстаивать свои права, то их будет очень легко отнять. Мукаджанга призвал всех журналистов страны объединиться в борьбе за свободу СМИ.

Мукаджанга также сообщил, что в докладе информационного агентства MCT от 2018 года содержится информация о нарушениях прав журналистов. Журналисты подвергались жестокости, саботажу, незаконным задержаниям. MCT зафиксировало 46 случаев притеснения журналистов за 2018 год. Большинство произошло в Дар-эс-Саламе, за ним следует Танга, Сингида, Шиньянга и Нджомбе.