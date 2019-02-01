Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Информация о создании платных полос на МКАД не подтвердилась

Общество

«На МКАД не планируется вводить платных выделенных полос»

Москва, 1 февраля 2019, 10:14 — REGNUM  Информация СМИ о том, что в столице РФ могут появится платные выделенные полосы на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на странице в соцсети Twitter.

«На МКАД не планируется вводить платных выделенных полос», — говорится в сообщении.

Ранее издание Autonews.ru (входит в холдинг РБК) сообщило, что на основных федеральных трассах России, в том числе на Московской кольцевой (МКАД), планируют ввести платные выделенные полосы.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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