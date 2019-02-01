Шашечки остались, цвета – нет: на Ставрополье отменён жёлтый цвет для такси

Ставрополь, , 10:13 — REGNUM Дума Ставропольского края приняла новые смягчённые правила, которые позволят частным перевозчикам расширить цветовую гамму для автомобилей такси, передаёт ИА «Победа26».

Закон о внесении изменений в предыдущий закон, закрепляющий стандарты для такси был на очередном заседании краевого парламента. В соответствии с документом, снимаются ограничения по использованию только жёлтого цвета. Однако, автомобилям такси необходимо будет иметь опознавательные знаки — шашечки на борту.

«Речь идёт про извоз, в том числе в сельской местности, где эта работа часто нерентабельна, деньги зарабатываются с большим трудом. А перекрашивание в два или три цвета не решает вопросы безопасности», — пояснил на заседании парламента депутат Юрий Гонтарь.

В результате парламентарии согласились с тем, что автомобили не обязательно красить в какой-либо цвет, тем более, что сейчас де-факто уже действующие нормы не соблюдаются.