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Шашечки остались, цвета – нет: на Ставрополье отменён жёлтый цвет для такси

Общество

Региональный одобрил изменение закона

Ставрополь, 1 февраля 2019, 10:13 — REGNUM  Дума Ставропольского края приняла новые смягчённые правила, которые позволят частным перевозчикам расширить цветовую гамму для автомобилей такси, передаёт ИА «Победа26».

Закон о внесении изменений в предыдущий закон, закрепляющий стандарты для такси был на очередном заседании краевого парламента. В соответствии с документом, снимаются ограничения по использованию только жёлтого цвета. Однако, автомобилям такси необходимо будет иметь опознавательные знаки — шашечки на борту.

«Речь идёт про извоз, в том числе в сельской местности, где эта работа часто нерентабельна, деньги зарабатываются с большим трудом. А перекрашивание в два или три цвета не решает вопросы безопасности», — пояснил на заседании парламента депутат Юрий Гонтарь.

В результате парламентарии согласились с тем, что автомобили не обязательно красить в какой-либо цвет, тем более, что сейчас де-факто уже действующие нормы не соблюдаются.

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