Воробьёв заверил, что хаотичная застройка Подмосковью не угрожает

Раменское, Московская область, , 10:10 — REGNUM Административная реформа в Московской области не грозит небольшим населённым пунктам многоэтажной и хаотичной застройкой, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 31 января во время прямой линии на телеканале «360». Запись эфира опубликована на странице Воробьёва в социальной сети.

Губернатор ответил на видеообращение жителя посёлка Кратово Раменского района, в котором тот рассказал о преобразовании территории в Раменский городской округ, несмотря на возражения жителей.

«Преобразования в городской округ уже, по сути, заканчиваются в Московской области. И нигде, ни в одной территории, где бы мы ни преобразовывали бы в городской округ, не наблюдается хаотичной жилой застройки. Особенно в Кратово — историческом легендарном месте Московской области. Более того, мы предусмотрели вместе с депутатами специальную норму, которую включили в закон о городском округе. Последний раз это было в Одинцово. Мы специально вставляем норму, которая железобетонно гарантирует, что никаких высотных зданий, никаких застроек деревень или сельских территорий там быть не может», — заявил губернатор.

Воробьёв добавил, что отсутствие застройки также гарантирует уже принятый Генплан.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате административной реформы в Подмосковье в состав нового Одинцовского городского округа вошёл древний город Звенигород.

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