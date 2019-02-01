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Воробьёв заверил, что хаотичная застройка Подмосковью не угрожает

Общество

«Мы специально вставляем норму, которая железобетонно гарантирует, что никаких высотных зданий, никаких застроек деревень или сельских территорий там быть не может»

Раменское, Московская область, 1 февраля 2019, 10:10 — REGNUM  Административная реформа в Московской области не грозит небольшим населённым пунктам многоэтажной и хаотичной застройкой, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 31 января во время прямой линии на телеканале «360». Запись эфира опубликована на странице Воробьёва в социальной сети.

Губернатор ответил на видеообращение жителя посёлка Кратово Раменского района, в котором тот рассказал о преобразовании территории в Раменский городской округ, несмотря на возражения жителей.

«Преобразования в городской округ уже, по сути, заканчиваются в Московской области. И нигде, ни в одной территории, где бы мы ни преобразовывали бы в городской округ, не наблюдается хаотичной жилой застройки. Особенно в Кратово — историческом легендарном месте Московской области. Более того, мы предусмотрели вместе с депутатами специальную норму, которую включили в закон о городском округе. Последний раз это было в Одинцово. Мы специально вставляем норму, которая железобетонно гарантирует, что никаких высотных зданий, никаких застроек деревень или сельских территорий там быть не может», — заявил губернатор.

Воробьёв добавил, что отсутствие застройки также гарантирует уже принятый Генплан.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате административной реформы в Подмосковье в состав нового Одинцовского городского округа вошёл древний город Звенигород.

Читайте ранее в этом сюжете: Мособлдума одобрила включение Звенигорода в Одинцовский район

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