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Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге: школы закрыты, а кинотеатры?

Общество

Позиция Роспотребнадзора

Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге: школы закрыты, а кинотеатры?
Эпидемия гриппа

Екатеринбург, 1 февраля 2019, 09:58 — REGNUM  В Екатеринбурге темпы прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями сократились в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, ситуация находится на контроле. Кроме того, администрация города рекомендовала руководителям образовательных организаций минимизировать проведение массовых мероприятий. Других дополнительных ограничений не требуется, считают в ведомстве.

Соответственно, необходимости закрывать театры, кинотеатры и другие учреждения культуры пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ОРВИ и гриппом заболели уже больше 21 тыс. человек. Из них более 300 находятся в больницах.

Из-за высокого уровня заболеваемости администрация города закрыла школы, а детей перевела на дистанционное обучение. Детские сады открыты для посещения, но их могут посещать только дети с прививками от гриппа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге могут временно запретить массовые мероприятия

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Грипп, ОРЗ
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