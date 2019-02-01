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На внеплановые каникулы ушли школьники Северной Осетии

Общество

Образовательные учреждения закрыты на карантин до 5 февраля

На внеплановые каникулы ушли школьники Северной Осетии
Грипп

Владикавказ, 1 февраля 2019, 09:57 — REGNUM  В Северной Осетии закрыты на карантин все детские сады и школы. Причина — обострившаяся эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в республике, передает телекомпания «Осетия-Ирыстон».

Вынужденные каникулы продлятся с 1 по 5 февраля. Напомним, что ранее, с 24 по 31 января, карантин объявлялся уже в ряде школ города Владикавказа и других районов, кроме Кировского и Ардонского. Закрыты были около 70 образовательных учреждений.

Стоит отметить, что пока официальное предупреждение о введении карантина дала лишь администрация города Владикавказа. Информации о закрытии всех школ республики на сайте минобра РСО-Алании нет.

Специалисты утверждают, что среди населения циркулирует вирус гриппа А и В, который является обычным сезонным гриппом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии также приняты дополнительные меры по недопущению распространения в республике вируса свиного гриппа. В связи с обострившейся ситуацией в Грузии, где число умерших от него достигло уже около 20 человек, региональный Роспотребнадзор усилил заградительные меры на границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Грипп наступает: закрыты почти 70 школ и детских садов Северной Осетии

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Грипп, ОРЗ
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