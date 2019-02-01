На Западе инцидент с Су-27 и F-15 сравнили с нападением кошки на мышь

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Западные интернет-пользователи прокомментировали инцидент с Су-27 ВСК России и истребителем НАТО F, сравнив его с нападением кошки на мышь.

Ранее в сети было опубликовано видео, на кадрах которого Су-27 жестко оттеснил истребитель F-15, который подошел на слишком близкое расстояние к российскому правительственному самолету. После такого предупреждения натовский истребитель поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние.

https://twitter.com/o_gilvi/status/1090863563005136896

Западные пользователи интернета назвали случившееся «безумием», сравнили с нападением кошки на мышь, а также отметили, что американским самолетам нечего делать у границ РФ, добавив, что в действиях Су-27 не было агрессии.

«И вы обвиняете русских? Как бы вы отреагировали на МиГи, летающие рядом с Нью-Йорком?» — задаются вопросом пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, охрана «борта №1» и других самолетов правительственного авиаотряда «Россия» входит в обязанности ВКС. Защищать борт от нападения с воздуха и земли летчики должны любой ценой, даже рискую собственной жизнью.

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