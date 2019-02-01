Фёдор Емельяненко в пятый раз стал отцом

Москва, 1 февраля 2019, 09:54 — REGNUM В семье российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко родилась дочь. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Девочка появилась на свет 30 января. Всего у 42-летнего спортсмена пять дочерей, старшей из которых, Марии, 19 лет.
Емельяненко второй раз женился на своей первой жене Оксане, с которой разводился в 2006 году. У пары три дочери. Еще двух дочерей спортсмену родила вторая жена Марина.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Емельяненко проиграл бой американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. На счету Емельяненко 45 боев в ММА при 38 победах.
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