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В зале городского совета Киева пройдут «Бандеровские чтения»

Общество

Неонацисты обсудят социальную справедливость

В зале городского совета Киева пройдут «Бандеровские чтения»
Украинская почтовая марка в честь столетия Степана Бандеры

Киев, 1 февраля 2019, 09:53 — REGNUM  В Колонном зале Киевсовета пройдут «Бандеровские чтения», сообщило 31 января украинское издание «Вести».

"На мероприятии рассмотрят проблемы безопасности украинцев за границей, политику Польши относительно Степана Бандеры и украинских националистов, внешнеполитические проблемы. Другой блок посвящен идеологии украинского национализма», — рассказала организатор чтений, представитель аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» Татьяна Бойко.

Она отметила, что в зале Киевсовета соберутся представители различных партий и организаций, чьё мировоззрение базируется на идеологии ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители Польши чтения проигнорировали, добавила Бойко.

Заявленная тема мероприятия — «Экономический национализм и социальная справедливость»

«Организаторы форума считают, что Украина, как никогда ранее, нуждается в передовых экономических идеях, предложенных лидерами украинского национализма Бандерой, Шухевичем, Стецько. Впервые идеи экономистов-националистов были применены во время еврейских погромов на Западной Украине в июне-июле 1941 года», — напомнил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада никак не реагируют на явное возрождение неонацизма на Украине, которое поддерживают и осуществляют местные власти.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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