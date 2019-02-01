В Екатеринбурге компенсировали отменённый популярный маршрут автобуса

Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге отменённый ранее популярный автобусный маршрут №024 полностью компенсирован по всему пути следования от микрорайона Сотрировка до микрорайона Вторчермет. Сегодня, 1 февраля начали движение автобусы №012, которые дублируют «северное плечо» маршрута, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, автобусы будут ходить с 05:30 до 00:00 по местному времени с интервалами 7−9 минут от Хладокомбината №3 до Площади 1905 года. Всего на линии будет работать 26 машин транспортного предприятия ООО «Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января часть отменённого маршрута №024 компенсировали муниципальные автобусы №57-А, которые следуют от центра Екатеринбурга с Площади 1905 года до микрорайона Вторчермет.

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Напомним, что популярный автобусный маршрут перестал работать с начала 2019 года, из-за окончания контракта (и который не был продлён) между перевозчиком и мэрией. Однако вскоре выяснилось, что отмена маршрута вызвало неудобство для многих граждан. Пассажиры указывали на то, что им теперь приходиться подолгу ждать транспорт и добираться по привычному маршруту с пересадками, что влечёт дополнительные расходы.

В итоге в мэрии состоялось заседание согласительной комиссии, в работе которой приняли участие чиновники администрации, депутаты и горожане. Было принято решение создать альтернативу популярному маршруту, запустив дополнительные муниципальные автобусы.

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