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Морозы до -50°С идут в Бурятию

Общество

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности

Улан-Удэ, 1 февраля 2019, 09:49 — REGNUM  В Бурятии 2−3 февраля ожидаются сильные морозы. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, ссылаясь на Бурятский гидрометцентр, столбики термометров опустятся до — 35, — 40 °C, по северу — до — 45 °C, по крайнему северу республики — до — 50 °C.

Кроме того, на дорогах республики местами ожидаются снежные накаты. В МЧС жителям региона посоветовали соблюдать меры безопасности: не оставлять без внимания печи и отопительные приборы, отказаться от длительных прогулок и дальних поездок, не злоупотреблять спиртным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные морозы в начале февраля прогнозируются и в сибирских регионах.

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