Минздрав Казахстана выделил более $10 млн на профилактический скрининг рака

Астана, , 09:44 — REGNUM В 2019 году министерство здравоохранения Казахстана выделило 4,3 млрд тенге ($11,3 млн) на прохождение профилактических скринингов, сообщает 1 февраля издание Informburo со ссылкой на фонд социального медицинского страхования республики.

В фонде отметили, что в 2018 году в Казахстане насчитывалось 181 тыс. онкологических больных. Впервые диагноз поставили 34,5 тыс. пациентам. За год от раковых заболеваний скончались 14 406 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министерство здравоохранения Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Varian Medical Systems International AG. В рамках соглашения компания поставит оборудование для лучевой терапии.

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