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В новогодние праздники аэропорт Инчхон посетит более 1,4 млн человек

Общество

Пассажиропоток увеличится на 7%

Инчхон, Южная Корея, 1 февраля 2019, 09:42 — REGNUM  Ожидается, что в период новогодних праздников пассажиропоток международного аэропорта Инчхон превысит 200 тыс человек в день, сообщает YTN.

По сообщению представителей международного аэропорта Инчхон, предполагается, что в период с 1 по 7 февраля 2019 года пассажиропоток в аэропорту достигнет 1,4 млн человек, то есть до 203,700 человек в день, что на 7% больше, чем в 2018 году.

Впервые среднее количество пассажиров в день превысит 200 тыс человек.

Чтобы предотвратить заторы из-за большого количества людей, в период праздников будет работать более 700 сотрудников охранной службы и более 400 человек в справочной службе.

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