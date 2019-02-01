В новогодние праздники аэропорт Инчхон посетит более 1,4 млн человек

Инчхон, Южная Корея, , 09:42 — REGNUM Ожидается, что в период новогодних праздников пассажиропоток международного аэропорта Инчхон превысит 200 тыс человек в день, сообщает YTN.

По сообщению представителей международного аэропорта Инчхон, предполагается, что в период с 1 по 7 февраля 2019 года пассажиропоток в аэропорту достигнет 1,4 млн человек, то есть до 203,700 человек в день, что на 7% больше, чем в 2018 году.

Впервые среднее количество пассажиров в день превысит 200 тыс человек.

Чтобы предотвратить заторы из-за большого количества людей, в период праздников будет работать более 700 сотрудников охранной службы и более 400 человек в справочной службе.