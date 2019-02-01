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Названа основная версия причин нападения на полицейских в Нальчике

Общество

В прокуратуре считают, что это было экстремистское преступление

Нальчик, 1 февраля 2019, 09:35 — REGNUM  Основной версией нападения на сотрудников ДПС в Нальчике является экстремизм. Все бытовые версии исключены, лично нападавшие с полицейскими не контактировали. Об этом сообщил журналистам 31 января прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков.

«Не личная неприязнь, не бытовые мотивы, никакого у них личного повода совершить преступление не было, они не были знакомы», — приводит слова прокурора ТАСС.

Жариков также отметил, что четверо нападавших не являлись жителями республики, чем они занимались по месту своего пребывания, в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Нальчике было совершено нападение на экипаж ДПС, который нес службу на углу улиц Идарова и Суворова. В ходе отражения атаки бандитов трое из них были уничтожены, еще один получил ранения и скончался в больнице. При нападении пострадал сотрудник полиции. Его прооперировали и отправили на лечение в госпиталь Москвы.

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По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Уже установлено, что все четверо нападавших были уроженцами Ингушетии.

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