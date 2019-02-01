Пятница, 1 Февраля 2019 года
09:35:23 МСК

Участнице «Нового величия» предъявили обвинение — СМИ

Общество

В рамках дела «Нового величия» подозреваются в организации экстремистского сообщества десять человек

Москва, 1 февраля 2019, 09:35 — REGNUM  18-летней участнице молодежной организации «Новое величие» Анне Павликовой, которую подозревают по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем, предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила ее адвокат Ольга Карлова в интервью ТАСС.

«Моей подзащитной А. Павликовой следствие накануне (31 января) предъявило в окончательной редакции обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст.282.1 Уголовного кодекса РФ», — сказала Карлова.

По словам адвоката, 18-летняя девушка вину не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дела «Нового величия» подозреваются в организации экстремистского сообщества десять человек, включая двух девушек в возрасте 18 и 19 лет.

Читайте также: Путин проинформирован о деле «Нового величия» без деталей

А также: Фигурантки дела «Нового величия» оставлены под домашним арестом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить