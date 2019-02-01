Участнице «Нового величия» предъявили обвинение — СМИ

Москва, , 09:35 — REGNUM 18-летней участнице молодежной организации «Новое величие» Анне Павликовой, которую подозревают по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем, предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила ее адвокат Ольга Карлова в интервью ТАСС.

«Моей подзащитной А. Павликовой следствие накануне (31 января) предъявило в окончательной редакции обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст.282.1 Уголовного кодекса РФ», — сказала Карлова.

По словам адвоката, 18-летняя девушка вину не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дела «Нового величия» подозреваются в организации экстремистского сообщества десять человек, включая двух девушек в возрасте 18 и 19 лет.

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