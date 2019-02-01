Воробьёв рассказал, когда в Подмосковье закроют все свалки

Красногорск, , 09:22 — REGNUM Закрытие полигонов твёрдых бытовых отходов в Московской области связано с появлением комплексов по переработке отходов (КПО), заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 31 января во время прямой линии на телеканале «360». Запись эфира опубликована на странице Воробьёва в социальной сети.

Губернатор рассказал, что во время недавнего ежегодного обращения была представлена работа комплекса в Зарайске, которая показывает цивилизованный процесс переработки мусора.

«Всё, мы ушли от свалок, здесь нет свалки», — прокомментировал Воробьёв.

По его словам, в регионе уже закрыто 24 полигона из 39.

«Чтобы следующие закрыть, нам нужно открыть КПО. А каждое такое КПО стоит около 3 млрд рублей. Это большие инвестиции», — пояснил глава Подмосковья.

На уточняющий вопрос ведущей, означают ли его слова, что пока свалки Московской области закрываться не будут, Воробьёв ответил:

«Свалки будут закрываться тогда, когда будут открываться КПО. КПО открываются до конца этого года. Мы продолжим закрывать свалки, люди, я знаю, этого очень ждут. Но сейчас не пытайте меня, я не хочу быть голословным. Не хочу сказать, что мы завтра закроем свалку, а по факту этого не произойдёт. Я лишь показываю, что мы очень серьёзно работаем для того, чтобы свалки вообще убрать из нашей жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Серпуховского района требуют у подмосковной власти остановить работу полигона ТБО «Лесная».

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