Индонезия заняла шестое место среди самых красивых стран мира

Джакарта, , 09:19 — REGNUM Индонезия заняла шестое место, войдя в число самых красивых стран в мире, по версии известного британского издательства Rough Guides, которое провело опрос среди пользователей из разных стран мира, сообщает Antaranews.

«Индонезия гордится этой позицией. Мы можем показать миру, что наша страна богата разнообразием красивых природных пейзажей и захватывающим разнообразием культур», — заявил министр туризма Индонезии Ариф Яхья.

Интернет-издание Rough Guides составило список из 20 самых красивых стран мира и поставил Индонезию на шестое место после ЮАР, Италии, Новой Зеландии, Канады и Шотландии. Индонезия превзошла другие страны на азиатском континенте, такие как Индия (13 место) и Вьетнам (20 место).

«Эта награда еще больше укрепляет позиции Индонезии в качестве туристического направления мирового класса», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Gallup Law and Order, в 2018 году Индонезия вошла в список 10 самых безопасных стран в мире.

Читайте также: Индонезия вошла в список 10 самых безопасных стран мира