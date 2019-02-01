В Казахстане наказания в виде конфискации имущества сократились в 8 раз

Астана, , 09:16 — REGNUM В 2018 году количество наказаний в виде конфискации имущества осужденных лиц в Казахстане уменьшилось в восемь раз, заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Абай Рахметулин на расширенном заседании судей по итогам 2018 года, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

По итогам года количество оправдательных приговорах в делах с участием прокуроров снизилось в 2,3 раза. Рахметулин отметил, что на первоначальном этапе следствие квалифицирует правонарушения по более тяжким категориям преступления, что впоследствии исправляется судьями.

Глава судебной коллегии добавил, что в течение 2018 года по примирению сторон в Казахстане прекращено 13 897 дел или 28,7% от общего количество судебных разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Мажилис парламента Казахстана одобрил два законопроекта по вопросу реформирования судебной системы республики. Проекты документов направлены на развитие и обновление системы подбора судей.

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