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Facebook удалила связанные с индонезийской «фабрикой троллей» страницы

Общество

Saracen Group использовала неподтвержденные учетные записи

Facebook удалила связанные с индонезийской «фабрикой троллей» страницы
Иллюстрация: Irishtimes.com
Facebook

Вашингтон, 1 февраля 2019, 09:12 — REGNUM  Администрация соцсети Facebook удалила более 1,7 тыс. страниц, сообществ и учетных записей, которые были якобы связаны с индонезийской «фабрикой троллей» Saracen, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что злоупотребление Saracen Group соцсетью Facebook с использованием неподтвержденных учетных записей является нарушением политики компании, поэтому и была заблокирована вся связанная с организацией информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Facebook заявила об удалении целого ряда страниц, аккаунтов и групп, уличенных в скоординированном и неестественном поведении в социальной сети. Речь идет о группах из России и Украины.

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