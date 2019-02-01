В США именинник выиграл $1 млн в лотерею

Нашвилл, США, , 09:15 — REGNUM Американец Дэвон Браун выиграл $1 млн в моментальную лотерею, купив билет в день рождения. Об этом сообщает 1 февраля агентство UPI.

Браун, житель штата Теннесси, заехал на заправку перед праздничной вечеринкой. Там он купил лотерейный билет и выиграл крупную сумму.

Мужчина признался, что не может поверить в такую удачу и ощущает произошедшее как «сон наяву». После бессонной ночи Браун вместе с родственниками поехал за выигрышем в офис организатора лотереи.

Американец намерен инвестировать выигранные деньги. Он работает в компании по борьбе с вредителями и пока не планирует менять профессию.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилым супругам-американцам удалось за девять лет выиграть около $26 млн в лотерее Winfall. Глава семьи хорошо знал математику и просчитывал верную стратегию действий.

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