В Чечне члена банды Басаева осудили на 14,5 лет

Грозный, , 09:08 — REGNUM В Чечне вынесен приговор Руслану Батаеву. Его признали чиновным в участии в нападении на колонну российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году. В результате атаки боевиков 15 военнослужащих погибли, получили ранения еще 28.

Верховный суд Чечни установил, что Батаев добровольно вступил в банду Шамиля Басаева, прошел подготовку в лагере боевиков, где его обучили минно-взрывному делу. Он не раз участвовал в боестолкновениях с военнослужащими России на территории Чечни.

Приговором суда от 31 января участника банды Шамиля Басаева лишили свободы сроком на 14,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Напомним, Руслан Батаев стал 24-м подсудимым по данному преступлению. К различным срокам лишения свободы осуждены уже 23 участника банды Басаева и Хаттаба. В розыске находятся еще шестеро фигурантов уголовного дела о нападении на российских военных у станицы Червленной.