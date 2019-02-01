Пятница, 1 Февраля 2019 года
09:08:43 МСК

Компания The Shilla Duty Free пожертвовала $14,292 волонтерскому центру

Общество

Средства пойдут на поддержание семей с низким доходом и неполных семей

Чеджу, Южная Корея, 1 февраля 2019, 09:08 — REGNUM  1 февраля сотрудники беспошлинного магазина The Shilla Duty Free Shop на острове Чеджу сообщили, что посетили волонтерский центр и предоставили денежные средства для поддержки семей и предметы первой необходимости. Об этом сообщает Yonhap News.

Представители компании посетили остров Чеджу, чтобы предоставить средства для семей с низким уровнем дохода и неполных семей, кроме денежных средств представители компании предоставили корзинки с продуктами питания, такими как острую соевая паста кочудян, пасту из отжима сои твенджан, соль, для пожилых людей, которые живут одни.

Согласно информационному источнику, компания пожертвовала центру 16 млн вон (~$14,292).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить