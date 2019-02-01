Компания The Shilla Duty Free пожертвовала $14,292 волонтерскому центру

Чеджу, Южная Корея, , 09:08 — REGNUM 1 февраля сотрудники беспошлинного магазина The Shilla Duty Free Shop на острове Чеджу сообщили, что посетили волонтерский центр и предоставили денежные средства для поддержки семей и предметы первой необходимости. Об этом сообщает Yonhap News.

Представители компании посетили остров Чеджу, чтобы предоставить средства для семей с низким уровнем дохода и неполных семей, кроме денежных средств представители компании предоставили корзинки с продуктами питания, такими как острую соевая паста кочудян, пасту из отжима сои твенджан, соль, для пожилых людей, которые живут одни.

Согласно информационному источнику, компания пожертвовала центру 16 млн вон (~$14,292).