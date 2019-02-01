США ввели в заблуждение ОАЭ информацией о расположении спутников — СМИ

Москва, , 09:05 — REGNUM США ввели в заблуждение представителей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о якобы угрозе спутнику YahSat-1B со стороны «приближающегося российского аппарата «Луч». Об этом, как передает РИА Новости, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).

Отмечается, что США вынудили специалистов ОАЭ выполнить маневр уклонения спутника YahSat-1B, несмотря на заверения российской стороны в отсутствии угрозы.

«Информация от США вводила (специалистов ОАЭ) в заблуждение», — говорится в документе.

Информацию об опасном сближении спутника YahSat-1B с «Лучом» в мае 2018 г. получили специалисты ОАЭ от американских коллег. Они утверждали, что спутники могут пролететь рядом друг с другом на расстоянии от 140 метров до 9,65 км. При этом, по данным российской стороны, оно было не менее 40 км.

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